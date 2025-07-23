Kadınlar Eurocup\'ta gruplar ve eleme eşleşmeleri belirlendi

Kadınlar Eurocup'ta 2025-2026 grupları ve eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Kadınlar Eurocup'ta 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye'den Emlak Konut E Grubu'nda, Beşiktaş ise J Grubu'nda yer aldı. Normal sezonda yer alacak takımlar 4'erli 12 gruba ayrıldı. Ayrıca kalan 5 boş kontenjan için eleme eşleşmeleri de belirlendi. Eleme maçları, çift ayaklı sistemle 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede kazananlar gruplarda yer alacak.
Kadınlar Eurocup'ta gruplar şöyle:
A Grubu
Kadınlar Euroleague eleme 1 mağlubu (Casademont Zaragoza - Zabiny Brno)
La Molisana Magnolia Campobasso (İtalya)
KK Tresnjevka 2009 (Hırvatistan)
B Grubu
Kadınlar Euroleague eleme 4 mağlubu (DVTK HUNTHERM - AZS UMCS Lublin)
Basket Namur Capitale (Belçika)
Hozono Global Jairis CB (İspanya)
Eurocup eleme 1 galibi (Universitatea Cluj - UZKK Student Nis)
C Grubu
NKA Universitas Pecs (Macaristan)
Elitzur Ramla (İsrail)
Sportiva/AzorisHotels (Portekiz)
Eurocup eleme 2 galibi (Lointek Gernika Bizkaia - PAS Giannina)
D Grubu
Kadınlar Euroleague eleme 3 mağlubu (Galatasaray Çağdaş Faktoring - ACS Sepsi-SIC)
Kangoeroes Mechelen (Belçika)
GEAS Basket (İtalya)
Eurocup eleme 5 galibi (TARR KSC Szekszard - DSK Basketball Brandys)
E Grubu
Kadınlar Euroleague eleme 2 mağlubu (Umana Reyer Venezia - KKZ Crvena Zvezda)
Emlak Konut
Saarlouis Royals (Almanya)
F Grubu
Kadınlar Euroleague eleme 5 mağlubu (Tango Bourges Basket - Kibirkstis Vilnius)
Rutronik Stars Keltern (Almanya)
Levhartice Chomutov (Çekya)
KBF Peja 03 (Kosova)
G Grubu
Perfumerias Avenida (İspanya)
Panathinaikos A.C. (Yunanistan)
Neptunas-Amberton (Litvanya)
H Grubu
BLMA (Fransa)
KP Brno (Çekya)
ZKK Ragusa (Hırvatistan)
Eurocup Eleme 3 Galibi (BDS Dinamo Sassari - Panathlitikos Sykeon)
I Grubu
UFAB 49 (Fransa)
Movistar Estudiantes (İspanya)
Piestanske Cajky (Slovakya)
CS Rapid Bucuresti (Romanya)
J Grubu
Beşiktaş
InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)
Charnay Basket (Fransa)
Athinaikos Qualco (Yunanistan)
K Grubu
BAXI Ferrol (İspanya)
SL Benfica (Portekiz)
MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya)
Eurocup Eleme 4 Galibi (SBS Ostrava - BBC Troistorrents-Chablais)
L Grubu
Villeneuve d'Ascq (Fransa)
BCF Elfic Fribourg (İsviçre)
BC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan)
Sleza Wroclaw (Polonya)
Eleme eşleşmeleri ise şu şekilde:
Eşleşme 1: Universitatea Cluj (Romanya) - UZKK Student Nis (Sırbistan)
Eşleşme 2: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) - PAS Giannina (Yunanistan)
Eşleşme 3: BDS Dinamo Sassari (İtalya) - Panathlitikos Sykeon (Yunanistan)
Eşleşme 4: SBS Ostrava (Çekya) - BBC Troistorrents-Chablais (İsviçre)
Eşleşme 5: TARR KSC Szekszard (Macaristan) - DSK Basketball Brandys (Çekya) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kadınlar Eurocup'ta gruplar ve eleme eşleşmeleri belirlendi - Son Dakika
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