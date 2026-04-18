Kadınlar Euroleague Finali: Galatasaray ve Fenerbahçe Kapışıyor

(ANKARA) - Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet pazar günü karşı karşıya gelecek.
Ispanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Kadınlar Euroleague altılı finalinde, yarı finalde İspanyol rakipleriyle karşı karşıya gelen iki Türk takımı, maçlarını kazanarak finale yükseldi.
Yarı final müsabakalarında Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederken; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final müsabakası pazar günü oynanacak.
