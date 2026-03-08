Kadınlar Günü'nde Anneler ve Kızları Futbol Sahasında

Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organize ettiği etkinlikte anneler ve kız çocukları futbol sahasında bir araya geldi.

Üniversitenin sahasındaki "8 Mart'ta Anneler ve Kızları Yeşil Sahada" etkinliğinde katılımcılar, hem spor yaptı hem de kadınların fiziksel aktiviteye katılımına yönelik farkındalık mesajı verdi.

Etkinliğe Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı İbrahim Cicioğlu, Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İmdat Yarım, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Uygur, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ebru Çetin ve Prof. Özlem Orhan ile etkinlik koordinatörü Dr. Kezban Gülşen katıldı.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ile Merkez Müdürü Prof. Dr. İmdat Yarım katılımcı kadınlara ve çocuklara karanfil dağıttı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. İmdat Yarım, AA muhabirine kadınların güçlü toplumların oluşmasında önemli rol üstlendiğini vurgulayarak "Toplumun güçlü olması için kadınlarımızın aktif ve sağlıklı olması çok önemli. Kadınlarımızın fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması ve son yıllarda ciddi bir sorun haline gelen obeziteyle mücadelede daha aktif rol almaları için böyle bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Kadınlar dokundukları her şeyi güzelleştirip dönüştürebiliyor. Kadınların fiziksel aktivitede öncü olması güçlü toplumların oluşmasına katkı sağlar." dedi.

Yarım, "Doğru beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivite alışkanlığı aile içinde gelişir. Kadınlarımız bu sürecin en önemli aktörleri." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük hayalim başarılı bir futbolcu olmak"

Etkinliğe annesiyle katılan 11 yaşındaki Deniz Pehlivan, futbolu çok sevdiğini ve küçük yaşlarda oynamaya başladığını söyledi.

Deniz Pehlivan, "Teyzem, ablam ve annemle birlikte futbol oynuyorduk. Daha önce İzmit'te yaşıyordum, futbola da orada başladım." ifadelerini kullandı.

Annesiyle sahaya çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Deniz, "Pikniğe gittiğimizde de annemle futbol oynuyorduk. Bugün burada onunla oynamak çok eğlenceli. En büyük hayalim başarılı bir futbolcu olmak. Herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.