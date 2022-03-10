Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika
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Kadınlar Süper Ligi

10.03.2022 16:02
Kadınlar Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Liginde mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı sahasında Konak Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Liginde mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı sahasında Konak Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, İbrahim Çolak xx, Esra Yılmaz xx (4.Hakem: Nail Berkant Sarıkaya)

Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet x, İrem Barut x, Aysun Moradova x (Şeyma Yücel Dk.72 x), Alina Nahmadova x, Saniye Aslano x, Adebesi Dosumu x (İrem Karadağ Dk.90 ?), Cristine Nafula x (Rabia Behlül Dk.88 ?), Sona Rahimova x, Birsen Bozbal x (Pınar Çeri Dk.88 ?), Aybüke Aykul x, Opa Clement x (Cansel Yiğit Dk.90 ?)

Konak Belediyespor: Handan Kurga x, Seval Kıraç x, Maryam İbrahim x, Precious Emuobor x (Selis Demirci Dk.62 x), Ayah Majali x, Funda Aydınalp x (Berfin Elif Ceylan Dk.62 x), Didem Taş x, Cansu Gürel x, Busem Şeker x (Mai Salem Swelkem Dk.67 x), Ugochi Emenayo x (Nazlıcan Parlak Dk.67 x), Ceren Akkaya x

Goller: İrem Barut (Dk.5 kendi kalesine) Funda Aydınalp (Dk.10), Seval Kıraç (Dk.24 ), Busem Şeker (Dk.62), Mai Salem Swelkem (Dk.72), Nazlıcan Parlak (Dk.77) (Konak Belediye) - KAYSERİ

Kadınlar Süper Ligi

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Konak Belediyespor, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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