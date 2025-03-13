Kadınlar Süper Ligi\'nde Kritik Maç: Yalıkavak Spor Kulübü İzmir ile Karşılaşacak

THF Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftasında Yalıkavak Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

THF Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftasında lider Yalıkavak Spor Kulübü ile 6. sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 16 Mart Pazar günü saat 17.00'da Menteşe Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de tüm sporseverleri bu kritik karşılaşmaya davet ederek, "Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü'nün bu önemli karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımımıza destek olalım. Sporu ve sporcuyu destekleyen tüm vatandaşlarımızı bu büyük heyecana ortak olmaya bekliyoruz. Hentbolun üst düzey rekabetine sahne olacak bu karşılaşmada, sporseverleri büyük bir coşku ve mücadele bekliyor. Maça giriş ücretsiz olup, tüm Muğlalıların destek vermesini bekliyoruz. Hep birlikte daha güçlü, hep birlikte zafer için tribünlerde buluşalım" açıklamasını yaptı. - MUĞLA