Kadir Kelleci'den Hatay'a Bisiklet Turu - Son Dakika
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Spor

Kadir Kelleci'den Hatay'a Bisiklet Turu

Kadir Kelleci\'den Hatay\'a Bisiklet Turu

Şampiyon bisikletçi Kadir Kelleci, Hataylı çocuklara bisiklet hediye etmek için 1080 km tur atacak.

04.11.2024 13:23
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TÜRKİYE MTB Dağ Bisikleti şampiyonu olan bisiklet sporcusu Kadir Kelleci, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı çocuklara bisiklet hediye etme amacı ile 8 gün 8 etaptan oluşan 1080 kilometrelik bisiklet turu gerçekleştirecek. Proje kapsamında 8 etapta 1080 km bisiklet sürecek olan Kadir Kelleci, sürüş sonrasında toplanan bağışlarla Hatay'daki bir spor kulübüne çocuklara dağıtılmak üzere çocuk bisikletleri bağışlayacak.

Muğla-Antalya-Mersin- Adana ve Hatay illerinden geçecek olan milli bisikletçi Kadir Kelleci, sabah saatlerinde Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert'in katıldığı törenle uğurlandı. Bisiklet tutkusunun yanı sıra sporu bir araç olarak kullanarak topluma faydalı olmayı da önemsediğini belirten Kelleci bu bağlamda Hatay için pedal çevirerek küçük de olsa bir katkı sağlamayı, bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Çocuk, Hatay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadir Kelleci'den Hatay'a Bisiklet Turu - Son Dakika

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