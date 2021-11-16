Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilen Şeref Eroğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda federasyon başkanlığına seçilen Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, federasyonun idari binasında Eroğlu'nu ziyaret ederek, başkanlık görevinde başarılar diledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Başkan Hayrettin Güngör'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şeref Eroğlu'nu bunun yanı sıra Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ile Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ziyaret ederek başarı diledi.