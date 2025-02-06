Kahramanmaraş Depreminin Yıl Dönümü - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depreminin Yıl Dönümü

Kahramanmaraş Depreminin Yıl Dönümü

Bakan Bak, Kilis'te deprem şehitlerini ziyaret edip, gençlik buluşmasına katıldı. Yeniden yapılma mesajı verdi.

06.02.2025 17:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te gençlik buluşmasına katıldı.

Bakan Bak, depremde hayatını kaybeden vatandaşların Asri Mezarlık'taki kabirlerini ziyaret etti.

Kilis'teki depremde 2 çocuğunu kaybeden Çetin ailesini de evinde ziyaret eden Bak, Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen mevlit programına da katıldı.

Ardından Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen gençlik buluşmasına iştirak eden Bak, deprem bölgesinin kalkınması için büyük işler yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Bak, "Bizim yurtlarımız depremzede vatandaşlarımıza ev olarak, konaklayacakları alanlar olarak tahsis edildi. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde vatandaşımız yurtlarımızda kaldı. Burada sıcak çorbaları, yemekleri verildi, odaları zaten hazırdı." dedi.

Bakan Bak, deprem zamanı bakanlığın bölgedeki tesislerinin lojistik alanlar olarak kullanıldığını hatırlatarak, gelen yardımların bu tesislerden dağıtıldığını, spor salonlarının vatandaşların konaklaması için dizayn edildiğini ifade etti.

Depremde spor camiasının da sahada olduğunu vurgulayan Bak, şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz sporcu kardeşlerimiz oldu ama spor camiamız deprem esnasında sahadaydı. Bütün bakanlık personeli sahada depremzedelere yardım için çaba harcadı. Gerçekten herkesin gıpta ile baktığı büyük bir kenetlenme vardı. Destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an 11 ilimizin olduğu bölgede büyük bir şantiye var, bu Avrupa'da bazı ülkelerin şehirlerden büyük, bazı ülkelerden de büyük. İhya ve inşa faaliyetleri her tarafta devam ediyor. Her tarafta yeni okullar, yeni fabrikalar tesisler yapılıyor. Sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. Böylesine bir işi ancak bu millet ve bu milletin gençleri başarır."

Bak, gençlere afetle ilgili eğitimlerini tamamlamalarını ve farkındalıklarını artırmalarını da önerdi.

Daha sonra Deveciler Mahallesi'nde kalıcı konutlara geçen ve vatandaşları ziyaret eden Bak, Kilis Valiliğini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kahramanmaraş Depreminin Yıl Dönümü - Son Dakika

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