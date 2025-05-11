Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Kahramanmaraş etabı tamamlandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan 3x3 basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas ve Kayseri'den 22 takım katıldı.
Finalde "Gaziantep Pirime", rakibi "Kangals"ı 21-20 yenerek Kahramanmaraş etabının şampiyonu oldu.
Dereceye girenlere madalyaları verildi.
Etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Kahramanmaraş'ta 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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