Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı - Son Dakika
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Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı

15.07.2022 18:34

İngiliz devi Manchester United, Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Son olarak Brentford forması giyen tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Eriksen, sezonu 11 maçta 1 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.

Erik Ten Hag yönetiminde yeni sezona hazırlanan Manchester United, tecrübeli yıldız Christian Eriksen'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Danimarkalıyla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

"ÖZEL BİR KULÜP, BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferle ilgili konuşan Eriksen, "Manchester United, özel bir kulüp ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Old Trafford'da defalarca oynama ayrıcalığı yaşadım ancak bunu Manchester United formasıyla yapmak harika olacak" ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine pil takılan Danimarkalı yıldız, İtalya'daki kurallar sebebiyle Inter'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık 8 ay sonra Brentford formasıyla Premier Lig'de futbola geri dönen Christian Eriksen, sezonu 11 maçta 1 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.

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Son Dakika Spor Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı - Son Dakika


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