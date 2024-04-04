Kaldırdığı ağırlıkları görenler \'\'Yok artık\'\' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı

ayzer karaarslanoğlu:

Sanki Avrupa'yı yeniden fetih ediyor..Lan alt tarafı trapez çalıştırıyor o ağırlığın iki katını kaldırırım fitness yapan biri olarak ne var bunda.Sıkıyosa o kiloyla biceps yada triceps yapsın ??????

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