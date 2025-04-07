Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe İle Gaziantep FK, İzmir'de 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın kalecisi Burak Bozan, karşılaşmaya kurtardığı penaltı ve takımın golünde yaptığı asistle damga vurdu.

07.04.2025 22:30
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya konuk takımın kalecisi Burak Bozan imzasını attı.

İLK YARININ SONUNDA PENALTI KURTARDI

Müsabakanın yıldızı Gaziantep FK'nın kalecisi Burak, 45. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıda Brezilyalı golcü Romulo'ya geçit vermedi ve böylelikle ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

BİR DE ASİST YAPTI

Kırmızı-siyahlıların 24 yaşındaki file bekçisi, bununla da yetinmedi. Genç eldiven, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun takımı 1-0 öne geçiren golünde asisti yapan isim oldu.

GÖZTEPE PUANI SON ANDA ALDI

Ev sahibi Göztepe, bu gole 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile karşılık verdi ve takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

İKİ TAKIMDA 39 PUANDA

Bu sonucun ardından iki takım da 39 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek

Halil İbrahim Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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