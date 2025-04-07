Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya konuk takımın kalecisi Burak Bozan imzasını attı.
Müsabakanın yıldızı Gaziantep FK'nın kalecisi Burak, 45. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıda Brezilyalı golcü Romulo'ya geçit vermedi ve böylelikle ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Kırmızı-siyahlıların 24 yaşındaki file bekçisi, bununla da yetinmedi. Genç eldiven, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun takımı 1-0 öne geçiren golünde asisti yapan isim oldu.
Ev sahibi Göztepe, bu gole 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile karşılık verdi ve takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 1'er puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından iki takım da 39 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek
Son Dakika › Spor › Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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