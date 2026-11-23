A Milli Kadın Futbol Takımı, 1-4 Aralık tarihlerinde Antalya'da Kamerun ile oynayacağı iki hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenman, ısınma ve eğitsel oyunlarla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma çalışmasının ardından geniş alan oyunuyla sona erdi.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Milliler, Kamerun maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.