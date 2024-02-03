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Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika
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Spor

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor\'u deplasmanda devirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

03.02.2024 20:50  Güncelleme: 21:25
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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI

Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları da oldukça tempolu oynadı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda tek golle devirdi

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

HELTON FRİKİKTE GEÇİT VERMEDİ

Fenerbahçe, 52. dakikada rakip kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Cengiz Ünder geçti. 26 yaşındaki futbolcunun etkili serbest vuruşunda kaleci Helton gole izin vermedi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

BONUCCI OYUNDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın son dakikalarında savunma güvenliği için Leonardo Bonucci'yi oyuna aldı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski kenara geldi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'de 90+5. dakikada sahneye çıkan Michy Batshuayi çok şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve sarı-lacivertliler Antalya'dan 3 puanla ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (4)

  • Ali Fuat Seckin: Sergen li Antalya'da yenilgi görmüş oldu 9 0 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Tebrikler Alper Kiziltepe. Bakalim ilk golun ofsayt olmadigi algisini yarin nasil yapacaksin? Buyuk ihtimalle tahmin ettigim yontemle 3 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Anlaşılan fiyakanızı yine Galatasaray bozacak. İki yıldır gol atamadığınız, geçen yıl içerde dışarda tokatlandığınız, en son kendi sahanızda isabetli şut bile çekemediğiniz Galatasaray Rams Park'a bekler. 2 5 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: alanyaspor-fenerbahçe'den daha iyi oynadı ama gol atamadığı zaman Fenerbahçe'de yıldızlar var bir şekilde atıyorlar 4 0 Yanıtla

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Son Dakika Spor Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika


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