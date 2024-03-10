Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi - Son Dakika
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Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.

10.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:31
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı.

PENDİKSPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

30. dakikada sol kanattan topla gelen Thiam arka direkteki Halil'e ortasını açtı. Topa iyi yükselen Halil fileleri havalandırdı ve Pendikspor'u öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi

MERT HAKAN SAHNEDE

59. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Mert Hakan uzak köşeye plasesini gönderdi ve eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi

WELINTON KIZARDI

71'de Welinton, Dzeko'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Pendikspor 10 kişi kaldı.

BATSHUAYI ATTI

87. dakikada Fenerbahçe panaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna sert bir vuruş yaptı ve topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi

LUSAMBA KIZARDI

90'da Lusamba kırmızı kart ile oyundan atıldı. Osayi'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Lusamba hakemin kararına tepki gösterdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

FERDİ SAHNEDE

Ön alan baskısıyla topu kazanan Ferdi, Fred ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-1 oldu.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi

İRFAN CAN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru 4-1 yaparak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor\'u sahasında 4-1 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Bilal Aslan: FENERBAHÇE Şampiyon! Gerisi yalan. İçinizde patlasın cinconlar. 52 67 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Hakem hata yapmadı desek daha doğru olur. Fenerbahçe Pendik sporu yenemeyecek takım değil ama İsmail Kartalın fahiş hatasını hakem düzeltti.. 84 10 Yanıtla
  • Emre Akcay: Hahaha yaw böle şampiyon olmayın halen tranzon dan çaldığınız kupa konuşuluyor. Biz maça bakarken fener ne zaman gol atar diye değil hangi joker hakkı önce kullanılcak diye bakıyoruz 30 44
  • Emre Akcay: Hakem ve var hakemi ve joker haklarında ve şike de vede hakemi tehdit de hata yapması fenerbahçe daha doğru başlık olur 48 8 Yanıtla
  • Baris Yavuz: fener-pendik maçında fenerli futbolculara ayağa basmak serbest dendi sanırım, 6-7 pozisyonda fenerli topçular ayağa bastılar ama hiç birinde kart çıkmadı. 16 6 Yanıtla
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