Kanarya ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Lille karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Spor

Kanarya ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Lille karşılaşmasının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

13.08.2024 13:54
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Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu getiren Süper Lig devi Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayımlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

İLK MAÇI KAYBETTİK

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

KANARYA GRUPLARA KALACAK

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint- Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak. Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kanarya ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Lille karşılaşmasının muhtemel 11\'leri

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Son Dakika Spor Kanarya ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Lille karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: fenerbahçe başarılar diliyorum Turlada Gel Beşiktaşla beraber yıkalım avrupayı bu sene kanarya 24 3 Yanıtla
  • fuat yesir: 4.1 alırız 5 3 Yanıtla
  • Gipsy King: Galatasarayın kasasına akşama şampiyonlar ligi yayın gelirinden +10 milyon € yazın :)) 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kanarya ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Lille karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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