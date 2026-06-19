Kandemir\'e Yurt Dışından Teklifler

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da bu sezon son 7 haftada 18 yıl sonra yuvaya dönerek takımı son maçta son salisede mucizevi bir galibiyetle ligde tutmayı başaran antrenör Ahmet Kandemir'e yurt dışından ciddi teklifler olduğu öğrenildi. Sözleşmesi bitip henüz yeni yönetimle görüşmeyen tecrübeli çalıştırıcının Katar ve Kuveyt liglerinden teklif aldığı, kariyeriyle ilgili karar aşamasında olduğu belirtildi. Kandemir, öncelikle Karşıyaka'yla görüşmeyi bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce güçlü bir sponsor ve uzun vadeli projeyle Kaf-Kaf'ta kalmaya sıcak baktığını açıklamıştı.