Kante\'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante, özel uçakla Türkiye'ye geliyor.
Kante'yi taşıyan özel uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlarından oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar uçağın nerede olduğunu takip edip yeni transfere kavuşmak için sabırsızlanırken, Kante'yi getiren uçağın 21.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli formayı giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.
