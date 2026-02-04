Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu - Son Dakika
Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu

Kante\'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
04.02.2026 20:59
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız yıldız N'Golo Kante'yi taşıyan uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante, özel uçakla Türkiye'ye geliyor.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞLARDAN BİRİ

Kante'yi taşıyan özel uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlarından oldu.

Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu

UÇAK SAAT 21.15 SULARINDA İNİŞ YAPACAK

Sarı-lacivertli taraftarlar uçağın nerede olduğunu takip edip yeni transfere kavuşmak için sabırsızlanırken, Kante'yi getiren uçağın 21.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli formayı giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu - Son Dakika
