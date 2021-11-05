Kapadokya spor turizmine hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'e gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Spor salonundan mahallelerdeki semt sahalarına, gençlik merkezinden yarı olimpik yüzme kavuzuna kadar çok sayıda tesisin yapımının gerçekleşeceği Nevşehir'e Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni bir stadyum müjdesi de verdi.

Nevşehir'e yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarının protokol töreni için Bakanlık merkez binada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı D. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, ilçe ve belde yöneticilerinden oluşan Nevşehir heyetiyle bir araya geldi. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Nevşehir'de hayata geçirecekleri yeni spor yatırımları ile Nevşehir'i spor alanında marka bir kent haline dönüştüreceklerini belirterek, "Her zaman Nevşehir'in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İmzalanan protokol ile Nevşehir'de çok sayıda semt sahası, spor salonu, gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzunun yapımını gerçekleştireceklerini kaydeden Kasapoğlu ayrıca yeni bir stadyum için de çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanını saran gençlik ve spor yatırımlarımızı Nevşehir ile sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm Nevşehir halkını gönülden selamlıyorum. Nevşehir'e yeni ve modern tesisler kazandırarak gençlik ve spor altyapımızı güçlendireceğiz. Gençlerimiz ve kadınlar başta olmak üzere daha çok insanımızı sporla buluşturacağız. Nevşehir her zaman doğrudan, hakikatten yana olmuş tarihiyle, kültürüyle Anadolu'nun eşsiz merkezlerinden bir tanesi. Türkiye'nin gözbebeği bir şehrimiz. Nevşehir'e hizmet etmek Türkiye'ye hizmet etmek diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, Nevşehir tarihinin belki de en büyük gençlik ve spor yatırımına şahit olduklarını belirterek, "Böylesine büyük yatırımların şehrimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, AK Parti İl Başkanımız Ali Kemikkıran'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muhsin Özdemir'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Nevşehir'in ve Nevşehirlilerin her şeyin en iyisine layık olduklarını ve şehre yeni hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Savran sözlerini şöyle sürdürdü;

"İmzalanan bu protokol ile şehrimize 2 bin 500 kişilik yeni bir spor salonu, 16 derslikli Spor lisesi, Yarı Olimpik Yüzme havuzu, Gençlik Merkezi, 12 mahallemize içerisinde futbol, voleybol, tenis ve basketbol sahalarının bulunduğu semt sahası ve çok sayıda okulumuzun bahçesine spor sahaları yapılacak. Bununla birlikte ilçelerimize ve beldelerimize de birçok yeni spor tesisi kazandırıyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımız şehrimize yeni bir stadyum yapılması içinde çalışmaların başlatıldığının müjdesini verdi. Yapılan bu yatırımlar ile Kapadokya kültür turizminden sonra spor turizmine de talip olacağız. Tüm hemşehrilerimize, şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun." - NEVŞEHİR