Kar Spor İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başlıyor - Son Dakika
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Kar Spor İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başlıyor

Kar Spor İda Ultra Maratonu Kazdağları\'nda Başlıyor

30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Kazdağları'nda gerçekleşecek olan Kar Spor İda Ultra Maratonu'na 20 ülkeden bin 700 koşucu katılacak. Sporcular, 5 farklı parkurda çeşitli mesafelerde yarışacak.

28.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık'ta Kazdağları'nda gerçekleşecek ve 20 ülkeden bin 700 koşucu katılacak.

Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri arasında gerçekleştirilecek.

Maraton, 20 ülkeden bin 700 koşucuya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Sporcular, 5 farklı parkurda 15, 36, 66 ve 110 kilometre mesafelerini aşarken, pazar günü ise 8,5 kilometre koşusunda yarışacak. Yarışmanın ardından ödül töreni düzenlenecek.

Kar Spor İda Ultra Maratonu, Türkiye, Balıkesir ve Edremit Körfezi'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor. Son yıllarda popüler hale gelen patika şartları ve ultra maratonlar, sporculara farklı bölgeleri keşfetme fırsatı sunarken, Kazdağları'nın yemyeşil doğasında toplam 16 köyden geçileceği ifade ediliyor.

Açıklamada ayrıca, zeytin bahçeleri arasında, tarihin izinden gidilen birbirinden çetin parkurlardan oluşan Kar Spor İda Ultra Maratonu'nun; Edremit Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu resmi destekleriyle gerçekleştirildiği bilgisi verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kar Spor İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başlıyor - Son Dakika

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