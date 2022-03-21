Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi

21.03.2022 10:33
Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi

Beşiktaş'taki yeni hoca arayışı ve taraftarların yoğun tepkilerinden sonra Önder Karaveli görevinden istifa etti. Başkan Çebi'ye istifasını sunan Karaveli, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Görevi devretmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetiminin başka hocalarla görüşmesi Önder Karaveli'yi rahatsız etti. Karaveli, taraftarların da tepkisini ağır buluyor. Karaveli, görevi bırakmak istediğini Başkan Çebi'ye ifade etti. Fanatik'in haberine göre; Karaveli'nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı'nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifa etti

"HOCA GELENE KADAR DESTEKLEYECEĞİZ"

Başkan'ın da Kazancı'ya, "İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifa etti

SERDAR TOPRAKTEPE GEÇEBİLİR

Karaveli'nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum" dediği öğrenildi. Başkan'ın ise Karaveli'den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde yardımcı hoca Serdar Topraktepe'yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Valerien Ismael'de son karar Çebi'nin Son dakika! Valerien Ismael'de son karar Çebi'nin Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı

Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Beşiktaş, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
09:44 Çin'in Washington Büyükelçisi Rusya'ya silah yardımında bulunmayacaklarını açıkladı!
09:35 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:43:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement