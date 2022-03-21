Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi - Son Dakika

Beşiktaş yönetiminin başka hocalarla görüşmesi Önder Karaveli'yi rahatsız etti. Karaveli, taraftarların da tepkisini ağır buluyor. Karaveli, görevi bırakmak istediğini Başkan Çebi'ye ifade etti. Fanatik'in haberine göre; Karaveli'nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı'nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği belirtildi.

"HOCA GELENE KADAR DESTEKLEYECEĞİZ"

Başkan'ın da Kazancı'ya, "İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız" dediği öğrenildi.

SERDAR TOPRAKTEPE GEÇEBİLİR

Karaveli'nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum" dediği öğrenildi. Başkan'ın ise Karaveli'den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde yardımcı hoca Serdar Topraktepe'yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.