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Kara Kartal'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan oyuncular 2 hafta yok - Son Dakika
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Kara Kartal'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan oyuncular 2 hafta yok

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. İki oyuncunun da 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

10.12.2023 - 14:44,  Güncelleme: 14:51
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Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

GERİLME TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Gedson'un sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut'un ise alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği duyurdu.

2 HAFTA YOKLAR

Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcuların 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır. Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kara Kartal'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan yıldız futbolcular 2 hafta yok
Kara Kartal\'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan oyuncular 2 hafta yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Kara Kartal'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan oyuncular 2 hafta yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan oyuncular 2 hafta yok - Son Dakika
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