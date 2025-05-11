Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde üçüncü sıraya yükseldi.

11.05.2025 20:54
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinden farklı olarak bu karşılaşmada sarı kart cezalısı olan Mert Günok, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerine Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile'ye şans verdi.

Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

MAÇIN BAŞINDA 2 SAKATLIK

Maça ilk 11'de başlayan Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi. Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.

Dakikalar bu kez 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Şanssızlık yakasını bırakmayan Beşiktaş'ta karşılaşmanın 21. dakikasında bu kez Gabriel Paulista, rakip oyuncu Aimbetov ile kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı. Çarpışma sırasında Paulista'nın dişi kırıldı. Yıldız isim, tedavisinin ardından oyuna döndü.

KARTAL RAFA SILVA İLE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, aradığı golü 30. dakikada buldu. Immboile'nın sol kanattan savunma hatasıyla getirdiği topta ortaya çevirdi, ceza sahasında boş kalan Rafa Silva sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

RASHICA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Etkili oyununu sürdüren Beşiktaş'ta hücuma çıkan Mustafa, ceza sahası sağ çaprazından içeriye yerden çevirdi, arka direkte Rashica topu sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı.

Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

RAFA SILVA ATTI ANCAK OFSAYT

Karşılaşmanın 44. dakikasında Beşiktaş hücumunda Rafa Silva, savunma arkasına sarkan Immobile ile verkaç yapmasının ardından içeriye sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı Immobile için havaya kalktı.

İLK YARI BİTMEDEN FARK 1'E İNDİ

İlk yarının uzatma anlarında gelişen Adana Demirspor hücumunda Alioui ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Arda Okan kafayla vurdu ve top ağlarla buluştu. Skor 2-1 oldu.

IMMOBİLE ARKA DİREKTE GOLÜ BULDU

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, 64. dakikada üçüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların hücumunda Rashica'nın sağ kanattan yaptığı orta ön direkte savunmadan arka direğe doğru sekti, topu takip eden Immobile arka direkte topu ağlara gönderdi ve durum 3-1 oldu.

Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

SON SÖZÜ JOAO MARIO SÖYLEDİ

Yine hızlı gelişen Beşiktaş atağında iyi paslarla rakip ceza sahası içine giren Beşiktaş'ta son olarak topu alan Joao Mario, Rafa Silva'nın pasını değerlendirerek uzak köşeye topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

NECİP UYSAL 274 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal, karşılaşmanın 86. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 11 Ağustos'ta oynanan Reeder Samsunspor maçından sonra ilk kez Adana Demirspor maçıyla 274 gün sonra sahalara geri döndü.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini alıp puanını 58'e çıkaran Beşiktaş, Samsunspor'u geçerek ligde üçüncü sıraya yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşmiş olan Adana Demirspor -2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Hatayspor'u kendi sahasında ağırlayacak.

Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor\'u mağlup etti

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Son Dakika Spor Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Oğuz Kuru:
    Samsunspor'un Avrupa'ya gitmesi engellenemez İstanbul Hegemonyasına karşı mücadele edeceğiz 3 15 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    büyük galibiyet. ???? 0 7 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    RAFA SİLVA BAŞKA BİR ŞEY 7 0 Yanıtla
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