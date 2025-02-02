Karabük\'te Amatör Lig Maçı Sırasında Kavga: Maç Ertelendi

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KARABÜK'te 1'inci amatör ligde mücadele eden 5000 Evlerspor ile Eskipazar Belediyespor takımları arasında oynanan karşılaşmada sahada futbolcular ile tribünlerde bulunan taraftarlar arasında kavga çıktı. Karşılaşma maçın hakemi tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Karabük'te 5000 Evler stadyumunda 1'inci amatör ligde mücadele eden 5000 Evlerspor ile Eskipazar Belediyespor takımları arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında tribündeki taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri taraftarlara müdahale ederken sahada bulunan iki takım oyuncuları arasında da kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hem taraftarlar hem de oyuncular arasındaki kavga sona erdi. Mücadelenin hakemi yaşanan olaylar nedeniyle her iki takımdan beşer oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma maçın hakemi tarafından ileri bir tarihe ertelendi.