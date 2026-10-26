Karabük\'te Dökecekspor ile Demirspor\'un U17 maçı 78. dakikada kavgayla tatil edildi

Karabük Adatepe Dökecekspor ile Karabük Demirspor arasında oynanan U17 Gelişim Ligi müsabakasında futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Safranbolu sentetik sahada oynanan ve 80 dakika üzerinden yapılan müsabakada, 1-1'lik eşitlikle mücadele devam ederken, bitime 2 dakika kala gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Dökecekspor'da forma giyen bir futbolcunun rakibine sert faul yapmasının ardından oyuncular arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tribünlerde bulunan iki takımın yöneticileri ve taraftarlarının da dahil olduğu öne sürüldü. Yaşanan olaylar sırasında saha içinde yumruklu kavga çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine karşılaşmanın hakemi, müsabakayı 78. dakikada tatil etti. Karşılaşmayla ilgili kararın, hafta içinde toplanacak İl Futbol Tertip Komitesi tarafından verilmesi bekleniyor.