Karabük\'te düzenlenen Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası\'nda minik kızlar ve erkekler kategorisinde başarılar

Spor

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nda minik kızlar kategorisinde Seniha İnci Yavuz Türkiye Şampiyonu, Burçin Eslem Daşan Türkiye 3.'sü, erkekler kategorisinde Muhammet Alperen Özer Türkiye 3.'sü oldu.

68 kulüp ve 930 sporcunun katılımıyla Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Minik Kızlar Kategorisi'nde Ünsal Tülbentçi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Seniha İnci Yavuz 40 kilogramda Türkiye Şampiyonu, Ünsal Tülbentçi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Burçin Eslem Daşan 50 kilogramda Türkiye 3.'sü, Erkekler Kategorisi'nde Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammet Alperen Özer 30 kilogramda Türkiye 3.'sü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, " LGS'de her sene Türkiye birincileri çıkaran, YKS'de derece yapan Safranbolu ilçemiz sportif ve kültürel etkinliklerde de ülkemizde ön plana çıkıyor. Öğrencilerimizin akademik başarının yanında sportif faaliyetlere de zaman ayırması odaklanma ve konsantrasyonlarının artırılmasını sağlıyor. Spor yapmak ayrıca öğrencilerimize disiplin, zaman yönetimi, problem çözme ve etkili iletişim kurma becerileri de kazandırıyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokulumuz idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerimizin velilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK