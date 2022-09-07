Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için ter dökecek - Son Dakika
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Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için ter dökecek

07.09.2022 11:21

Karabüklü milli boksörler Elif Güneri ve Eda Yenilmez, 2022 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Karabüklü milli boksörler Elif Güneri ve Eda Yenilmez, 2022 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Karadağ'ın Pudva şehrinde 11-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na Karabük Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü'nden Elif Güneri ile Eda Yenilmez katılacak. Güneri ve Yenilmez, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönebilmek için Antrenör Baykan Arslan öncülüğünde çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor.

Milli boksör Elif Güneri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya ile dönmek istediğini, kariyerinde farklı derecelerinin olduğunu belirterek, her şampiyonluğun öyküsünün başka olduğunu söyledi.

"Hayallerimiz için savaşacağız"

Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için bambaşka olacağını ifade eden Güneri, "Farklı kilo ve sıklette yarışıyorum. Olimpik kilo olan 75 kiloya düştüm. 2024 Paris Olimpiyatları'na da katılabilmek için basamak olarak görüyoruz bu Avrupa Şampiyonası'nı. Hayallerimiz için savaşacağız. Hayalim ve amacım da Karabük'ü ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Var gücümüzle de hazırlanıyoruz" diye konuştu. Güneri, Baykan Arslan Boks Okulu ve milli takım ekibi olarak Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını, katılacakları şampiyonadaki yeni sıklette ve kiloda altın madalyayı Türkiye'ye ve Karabük'e kazandırmayı istediklerinin altını çizdi.

Türkiye dereceleri bulunan ve ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan milli boksör Eda Yenilmez ise İstiklal Marşı okutmanın hep hayallerinde olduğunu kaydederek, "Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılacağım. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve en iyi şekilde mücadele edebilmek için çok çalışıyorum. Şampiyonayı düşünürken hep İstiklal Marşı okunurken hayal ediyorum. O duyguyu bir sporcu olarak tatmak ve ülkemle şehrime o duyguyu yaşatmak istiyorum. Hep birlikte bu gururu en iyi şekilde yaşarız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar olur" ifadelerini kullandı.

"Boks sayesinde hayatım şekillendi diyebilirim"

Boks sporunun hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan Yenilmez, şunları söyledi:

"Boks sayesinde hayatım şekillendi diyebilirim. Gerçekten hayatıma büyük ölçüde dokundu. Üniversitede Beden Eğitimi Öğretmenliği okudum ve okula girerken boks ile girdim. 2017 senesinde üniversiteden mezun oldum. Sonrasında zaten hem sporculuğuma devam ettim hem de antrenörlük yaptım. Bu sene yapılan antrenör alımlarında Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne atamam gerçekleşti. Spor yaptığım spor salonuna antrenör olarak atandım. Bunlar hayata katılan çok büyük artılar."

Antrenör Baykan Arslan ise milli takımdaki 10 sıkletten 2'sinin Karabük'ten sporcular olmasının büyük bir başarı olduğunu kaydetti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için ter dökecek - Son Dakika

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