Karacabey Belediyespor, Ankaraspor\'u 4-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Ankaraspor'u 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Yusuf Aydın, Serhat Sağır, Osman Baruk
Karacabey Belediyespor: Olcay Topçu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek (Mehmet Yanıkara dk. 90), Ata Kurtuluş (Azat Çakır dk. 68), Furkan Yasin Yalçın, Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Namık Barış Çelik dk. 73), Tuğkan Kamışoğlu (Yunus Emre Çakır dk. 90), Serhat Kot
Ankaraspor: Anıl Atağ, Kaan Baysal, Mehmet Burak Tarlabölen (Ömer Faruk Sezgin dk. 29), Fahrettin Berk Yılmaz, Recep Taşbakır, Batuhan Kırdaroğlu (Raşit Yöndem dk. 29), İbrahim Sürgülü, Furkan Eliaçık (Cenk Doğan dk. 59), Savaş Yorulmaz (Fatih Kızılkaya dk. 46), Recep Yemişçi, Utku Şen (Hamza Gür dk. 29)
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 3 ve 5), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 40), Onur Öztonga (dk. 82) (Karacabey Belediyespor), Ömer Faruk Sezgin (dk. 79) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor) - BURSA
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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