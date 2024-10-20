Karacabey Belediyespor Giresunspor\'u 3-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Berk Sipahi, Emrah Uluçay, Mevlüt Bozok
Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Furkan Yasin Yalçın dk. 69), Saruhan Fındıkçı (Ömer Faruk Yücel dk. 85), Abdullah Balıkçı (Koray Yağcı dk. 69), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Berat Bardak dk. 90), Berke Özgün (İbrahim Demir dk. 90), Burak Albayrak, Ali Aydemir
Giresunspor: Erkan Anapa, Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emircan Korkmaz (Emre Nizam dk. 46), Şahin Ok, Arda Cebeci, Muhammed Miraç Çakıroğlu, Arda Kılıç, Barış Gün (Berkay Özyazıcı dk. 36), Mehmet Keskin, Furkan Kütük
Goller: Saruhan Fındıkçı (dk. 24), Ali Aydemir (dk. 43), Koray Yağcı (dk. 90) (Karacabey Belediyespor), Emre Nizam (dk. 60) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Berke Özgün (Karacabey Belediyespor), Mehmet Keskin (Giresunspor) - BURSA
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