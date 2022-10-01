Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa'da gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular tatamide 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençler Balkan Judo Şampiyonası başladı - Son Dakika

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