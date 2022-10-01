Gençler Balkan Judo Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Gençler Balkan Judo Şampiyonası başladı

01.10.2022 22:32
Gençler Balkan Judo Şampiyonası başladı

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 9 madalya aldı.

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 9 madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa'da gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular tatamide 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kadınlarda 48 kiloda Çağla Serdar, 57 kiloda Reyhan Oğuz, 63 kiloda Şeydanur Aydın altın, 52 kiloda Hümeyra Şeras gümüş, 48 kiloda Hilal Sema Birinci ise bronz madalya elde etti.

Erkeklerde 66 kiloda Sedat Durmuş altın, 60 kiloda Azmi Kocabey gümüş, 73 kiloda Hidayet Adıyaman ile 81 kiloda İbrahim Melih Şahin ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada yarın kadınlar 70 kiloda Selin Hüseyinoğlu, Ceylan Kocabey, +78 kiloda Duygu Dirgen, erkeklerde ise 100 kiloda Cihan Ayberk Tiyek, +100 kiloda Umut Utku Turanlı ile Mehmet Alp Seçilmiş tatamiye çıkacak.

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Kaynak: AA

Karadağ, Spor, Son Dakika

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