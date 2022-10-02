Gençler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Gençler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi

02.10.2022 18:48
Gençler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporculardan +78 kiloda Duygu Dirgen altın, 70 kiloda Ceylan Kocabey ile erkekler +100 kiloda Mehmet Alp Seçilmiş bronz madalya etti.

Türk sporcular dünkü müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Milliler böylece 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya ile organizasyonu tamamladı.

Milliler ayrıca takım müsabakalarında Yunanistan'ı 4-1, Bosna Hersek'i 4-2 ve Romanya'yı da 4-1 yenerek şampiyonluk kupasının da sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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