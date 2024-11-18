Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki: Türkiye Avrupa'nın En İyi 10 Takımından Biri - Son Dakika
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Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki: Türkiye Avrupa'nın En İyi 10 Takımından Biri

Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki: Türkiye Avrupa\'nın En İyi 10 Takımından Biri

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında gördüğünü belirterek, Galler maçı sonrası Türkiye'nin 27 şut attığını ve penaltı kaçırdığını söyledi. Prosinecki, yarın oynanacak maçta puan almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

18.11.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
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KARADAĞ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, " Galler, şansıyla mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'nin 27 şutu vardı, hatta penaltı da kaçırdılar. Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum" dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında yarın Karadağ'ın konuğu olacak. Yarın oynanacak kritik mücadele öncesinde Karadağ Teknik Direktör Robert Prosinecki ve futbolculardan Marko Jankovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin grupta Galler'i konuk ettiği son maçı takip ettiğini belirten Robert Prosinecki, "Türkiye'nin Galler maçını seyrettim. Galler, şansıyla mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'nin 27 şutu vardı, hatta penaltı da kaçırdılar. Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi maçlar çıkardılar. UEFA Konferans Ligi'nde de çok iyilerdi. Türkiye iyi bir yolda" şeklinde konuştu.

'PUANIMIZ YOK AMA YARIN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Grupta puansız olduklarını ancak yarın maça kazanmak için çıkacaklarını belirten Prosinecki, "Grupta iddiamız kalmamış olabilir ama Türkiye karşısında motivasyonumuz hiç eksik olmayacak, çıkacağız ve son maçımızı kazanmak isteyeceğiz. Puanımız yok ama yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Türkiye'de Avrupa'nın en büyük takımlarından oyuncular var. Türkiye ilgi çok güçlü, orada çalıştım, o ligi biliyorum, herkes herkesi yenebilir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR'

Türkiye'nin birçok iyi oyuncuya sahip olduğunu söyleyen Hırvat teknik adam, "Türkiye'de çok iyi oyuncular var, dünyanın en iyi takımlarından oyunculara sahipler. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da uzun yıllardır oynuyor ve Türk Milli Takımı'nın bana göre motoru. Tüm oyuncularında kalite var ve hepsi üst düzey oyuncular" ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik futbolcular hakkında da bilgiler veren Prosinecki, savunma oyuncuları Radunovic ve Marusic'in cezalı olduğunu; ayrıca hasta olan Jovovic'in de yarın oynanacak maçta forma giyemeyeceğini dile getirdi.

JANKOVİC: TÜRKİYE A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ HAK ETTİ

Takımın tecrübeli ismi Marko Jankovic de yarın oynanacak karşılaşmada puan ve puanlar almak istediklerini dile getirdi.

Kötü bir grup aşaması geçirdiklerini belirten Jankovic, "Türkiye maçına iyi hazırlandık, puan ve puanlar alacağımız yönünde umutluyuz" diye konuştu.

'TÜRKİYE A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ HAK ETTİ'

Karadağ A Mili Takımı'nın performansıyla ilgili gelen soru üzerine Jankovic, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye galibiyet ve belki beraberlik A Ligi için yeterli olacak. Bence Türkiye A Ligi'ne yükselmeyi hak etti. Grupta en iyi futbolu onlar oynadı. Bir takımda, Real Madrid, Inter, Juventus, Benfica, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen oyuncular varsa o takım A Ligi'ni hak eder. Çok iyi bir milli takımları var. Biz elimizden geleni yapacağız fakat çok zor bir maç olacak çünkü Türkiye'nin gücü belli."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki: Türkiye Avrupa'nın En İyi 10 Takımından Biri - Son Dakika

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