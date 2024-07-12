Karadeniz ve Akdeniz'de Offroad Kupaları Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karadeniz ve Akdeniz'de Offroad Kupaları Yapılacak

Otomobil sporlarında hafta sonu Artvin'de Karadeniz Offroad Kupası, Niğde'de ise Akdeniz Offroad Kupası düzenlenecek. Karadeniz Offroad Kupası, Murgul Offroad Spor Kulübü tarafından Artvin'in Murgul ilçesinde gerçekleştirilecek. Niğde'de ise Akdeniz Offroad Kupası, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenecek. Her iki organizasyon da yerel belediyelerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

12.07.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil sporlarında hafta sonu Artvin'de Karadeniz Offroad Kupası, Niğde'de ise Akdeniz Offroad Kupası yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Offroad Kupası'nın ikinci yarışı Murgul Offroad Spor Kulübü (MUROFF) tarafından Spor Toto ve Murgul Belediyesi katkılarıyla 14 Temmuz Pazar günü Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenecek.

Murgul Damar mevkisinde 22 araç ve 44 sporcunun katılacağı organizasyon, saat 11.30'da başlayacak.

Niğde'de Akdeniz Offroad Kupası yapılacak

Akdeniz Offroad Kupası, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından 13-14 Temmuz tarihlerinde Niğde'de düzenlenecek.

Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, yarın saat 16.00'da Ömer Halisdemir Meydanı'nda start seremonisiyle başlayacak. Kent merkezinde bulunan Niğde Evleri Yerleşkesi'nde oluşturulan parkurda koşulacak yarışın startı ise 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de verilecek.

Kaynak: AA

Karadeniz, Akdeniz, Murgul, Artvin, Niğde, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karadeniz ve Akdeniz'de Offroad Kupaları Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz ve Akdeniz'de Offroad Kupaları Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement