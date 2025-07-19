Karagümrük Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürdürdü.
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenmanında kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, baskı ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
Fatih Karagümrük'ün idmanı taktik çalışmayla sona erdi.
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