Karagümrük'te Teknik Direktör Değişikliği

Spor

TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.