Karakucak Güreşi Dünyaya Açılacak

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hedefimiz karakucak güreşlerinin bütün dünyaya açılması. Bütün dünyaya teşvik edilmesi ve kendi başına dünyada temsil edilebilen bir branş olması" dedi.

Spor kariyerinde aldığı başarılarla 'Asrın Güreşçisi' olarak bilinen Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 3'üncü Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali'ni ve 2028 Olimpiyatları öncesini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yerlikaya, geleneksel güreşlerin yurt dışına açılması, Türkiye'nin bu branşlarda merkez olması ve Türk sporunun olimpiyatlardaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakucak güreşinin artık dar bir alanda kalan branş olmaktan çıktığını belirten Yerlikaya, "Karakucak organizasyonlarında önemli olan, artık yabancı katılımcıların olması. Bu, sadece kendi çatısı altında, dar alanda kalan bir branş değil, artık karakucak. Yağlı güreş de kendi çapında, kendi ekseninde dönüp dar alanda kalmıyor. Yurt dışına açılıyor, uluslararası bir spor oluyor. Hedefimiz karakucak güreşlerinin, bütün dünyaya teşvik edilmesi ve kendi başına dünyada temsil edilebilen bir branş olması. Bizim hedefimiz, amacımız ve bütün beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, GÖREVİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINA UYGUN SPORCUYU BULMAK VE ONUN İMKANLARINI DAHA GENİŞ HALE GETİRMEK'

Geleneksel güreşlerin dünyaya tanıtılması için Türkiye'de bir merkez oluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Yerlikaya, "Federasyon Başkanımızın hedefi Türkiye'de bir merkez kurmak, bu merkezden bütün dünyaya geleneksel güreşlerimizin altındaki bütün branşları tanıtmak ve heyecanı yaşatmak. Etnospor vesilesiyle yurt dışında reklam yapılması, geleneksel branşların yurt dışına açılması ve üzerindeki külün kaldırılarak ateşinin kor haline gelmesinin en büyük vesilelerinden biri de Bilal Erdoğan Bey'dir. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz, görevimiz Türkiye yüzyılına uygun sporcuyu bulmak ve onun imkanlarını daha geniş hale getirmek. Önümüzde 2028 olimpiyatları var. Bu olimpiyatlarda nasıl madalya hedefine düştüysek, geleneksel sporlarda da aynı mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİR ÜLKEYE BAĞLI KALMASIN'

Karakucak organizasyonunun farklı ülkelerde de düzenlenmesini hedeflediklerini belirten Yerlikaya, "Bizim buradaki hedefimiz karakucak güreş organizasyonlarının sadece bir şehre, bir ülkeye bağlı kalmaması. Bizden artık dünyada bu organizasyonu talep etsinler. Biz de başka bir ülkede bu organizasyonu yapabilelim. Zaten talep var. Şu anda 33 ülke, başvuru yapan ise 55 ülke. İvmesi büyüyor, hızlanıyor. Neden dünyanın bir Avrupa ülkesinde 5'inci Karakucak Dünya Şampiyonası yapılmasın? Neden, 6'ncısı başka bir ülkede yapılmasın? Biz de diyoruz ki vizyonumuz geniş olsun. Merkezi Türkiye olsun. Ama bu ışık bütün dünyayı aydınlatsın. Hedefimiz de bu, gayemiz de bu. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'25 BRANŞTA MADALYA ALMA HEDEFİMİZ VAR'

Türkiye'nin olimpik branşlarda geldiği noktaya ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'ndaki hedeflerine değinen Yerlikaya, "2021 Olimpiyatları'ndan sonra, Tokyo'dan geldiğimizde bir karar aldık. Artık engelli branşlarımızı federasyonlarımıza bağlayalım dedik. Federasyonlarda mevcut sporcular hangi şart ve koşullardan faydalanıyorsa onlar da faydalansın istedik. O gün bana çok saldırdılar, çok itiraz ettiler. O da sancılı oldu. Ama en son gittiğimiz olimpiyatta 28 madalya aldık. Bir öncekinde 5 madalya almıştık. Şimdi 2028'de Los Angeles'ta benim iddiam, 40-50 madalya alacağız. Büyümemiz güçlendi, hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl boyunca olimpiyatlarda madalya alabildiği tek gerçek branşı güreşti. Sonra yanına halter katıldı. Peşinden tekvando, cimnastik, boks, atletizm, atıcılık ve okçuluk katıldı. Biz tek branşı konuşurken bugün 25 branşta madalya alma hedefimiz var. Geçen olimpiyatta altın madalya çıkmaması büyük bir kusurdur ama 25 tane çeyrek final yapmışız. 90'lı ve 80'li yıllarda bir güreşten madalya alıyorduk. Bugün olimpik temel branşların hepsinde madalya alma potansiyelimiz var. Bu potansiyel büyüdü. Bunun sebebi de cumhurbaşkanımızın bize koymuş olduğu; vizyon, salon, tesis, antrenman ve federasyonların imkanlarının geliştirilmesi, şartlarının oluşturulması. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde madalya geliyor" dedi.

'DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ'

Spor altyapısındaki gelişimin daha büyük başarılar için önemli olduğunu belirten Yerlikaya, "Yeterli mi, değil. Bu bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu, hayır. Bu kadar yatırımın, bu kadar imkanın karşılığında daha yüksekte olmalı. 2001 ile 2026 arasına baktığımızda o dönemin 20 katı daha fazla tesisleşme yapmışız. Daha çok imkan artırmışız. Bugün sadece havuz İstanbul Burhan Felek'teydi, tekti. Şu an 81 ilde havuz var. Devletin misafirhanelerinde kamp yapardık. Şu anda bütün federasyonlar kendi kamp merkezlerinde kamp yapmaya başladılar. Şartlar gelişti. Geliştik ve güçleniyoruz. Daha da güçleneceğiz. Bugün 25 branşta olimpiyatlarda madalya alma hedefimiz var. Geçmişte, bundan 30 sene önce tek bir branşı konuşuyorduk. Spor çok gelişti, branşlar gelişti, ülke gelişti. Ama ufak tefek dokunuşlar bizi büyük şampiyonluklara götürecek. İnşallah yolumuz açık olur. Bu emeklerin karşılığı zayi olmaz" diye konuştu.