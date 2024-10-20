TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek puanını 11'e yükseltti.
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Mehmet Kirişçioğlu, Mustafa Sert,
Karaman FK: Atalay, Eyüpcan, Azad (Yusuf dk. 83), Polat (Cem dk. 90),İlke (Yunus dk. 90), Hüseyin Mert (Abdulkadir dk. 75), Cihat, Anıl Gözütok (Sabrican dk. 75), Ömer Faruk, Özkan, Resul,
Diyarbekirspor: Boğaçhan, Anıl Şahin, Yunus Emre (Batuhan Berkay dk. 46), Serhat (Muhammet Eren dk. 66), Ümit, Seymen, Özgür, Ahmet Mumin (Emir Miray dk. 66), Kağan Miray, Mansur (Talha dk. 81), Muhammed Emin (Emirhan dk. 46)
Goller: Eyüpcan (dk. 21), Polat (dk. 34), (Karaman FK) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: İlke, (Karaman FK) Mansur, (Diyarbekirspor) - KARAMAN
Son Dakika › Spor › Karaman FK, Diyarbekirspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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