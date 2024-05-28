Karasamsun Spor U-11 Takımı Şampiyonluk Kupasını İhsan Kurnaz\'a Takdim Etti

Spor

19 Mayıs Ankara Gençlik Turnuvası'nda Şampiyon olan Karasamsun Spor U-11 takımı, şampiyonluk kupasını İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a takdim etti. Başkan Kurnaz, "Amatör olsun, profesyonel olsun her zaman sporcularımızın yanındayız" dedi.

Türkiye genelinde 30'dan fazla takımın katılımı ile Ankara'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Ankara Gençlik Turnuvası'nda U-11 kategorisinde şampiyon olan Karasamsun Spor Kulübü, kupa sevincini Başkan İhsan Kurnaz ile paylaştı.

Karasamsun Spor Kulüp Başkanı Hasan Yıldırım, kulüp yöneticileri ve başarılı futbolcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Çocuklarımızın şampiyonluk haberini aldığımızda çok mutlu olduk. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, o bakımdan gençlerimizi önemsiyoruz. Amatör olsun profesyonel olsun, her zaman sporcularımızın yanındayız. Ben başarılarından dolayı kulüp yöneticilerimizi ve futbolcularımızı kutluyor; başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim" sözünü minik futbolculara anımsatan Başkan İhsan Kurnaz, "Sadece futbola değil, sporun diğer branşlarına da ilgi duyun. Kazasız belasız daha iyi yerlerde olmanızı temenni ediyorum. Sporun yanında derslerinizi de boşlamayın" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın desteği için teşekkür eden U-11 takımı futbolcuları, ziyaretlerini hatıra fotoğraflarla sonlandırdılar. - SAMSUN