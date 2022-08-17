Karatay Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcularından İslami Dayanışma Oyunları'nda büyük başarı

Karatay Belediyesi Spor Kulübünün milli sporcuları, bu yıl Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları" katıldıkları branşlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.

Karatay'da sporu çok daha geniş bir tabana yayarak ilçede spora ilgisi ve yeteneği olan gençlerin kendi alanlarında iyi yetişmelerini sağlama gayretindeki Karatay Belediyesi, bu çabalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Bugüne kadar katıldıkları birçok spor organizasyonlarında önemli başarılar elde eden ve Karatay'ı ve Konya'yı temsil eden Karatay Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcuları, bu yıl Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları"nda da ülkemizin gururu olmayı sürdürüyor.

Atıcılık sporcusu Nur Banu Balkancı'dan bronz madalya

"2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları"nın Atıcılık ve Geleneksel Okçuluk kategorileri Karatay Saracoğlu Spor Tesisleri'nde yapılırken; Atıcılıkta karışık skeet yarışlarını Azerbaycanlı sporcular kazanarak altın madalyaya uzandı. Oyunlarda ülkemizi temsil eden Karatay Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık Sporcusu Nur Banu Balkancı ise Mustafa Serhat Şahin ile birlikte Katar'dan Reem Al Sharshani, Masoud Saleh Al Athba ikilisini 6-4 yenip bronz madalya kazandı. Yine Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi Takım Şampiyonları da belli oldu. Para Masa Tenisi Erkekler Kategori 5'te aralarında Karatay Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Milli Sporcu Hamza Çalışkan'ın da olduğu C5 Para Masa Tenisi Erkek Milli Takımı, tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

"Konyamıza yakışır bir organizasyon ve ev sahipliği yapıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Karatay Saracoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarını takip etti. Başkan Hasan Kılca, heyecanlı anlara sahne olan yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını da takdim etti. Hasan Kılca, Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya için çok büyük bir organizasyon olduğunu belirterek; "Konyamıza yakışır bir ev sahipliğinde oyunlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Şehrimiz için tarihi bir organizasyon olan İslami Dayanışma Oyunları'nın Konyamıza kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve programın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi Spor Kulübümüzün milli sporcuları da oyunlarda mücadele ediyor. Organizasyonda ter döken ve derece elde eden tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum" dedi. - KONYA