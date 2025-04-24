Karatay Belediyespor İşitme Engelliler Güreş Takımı\'ndan Büyük Başarı

Karatay Belediye spor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, elde ettiği başarılarla Karatay'ı ve Konya'yı gururlandırdı. İşitme Engelliler Rıza Keskin Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 12 sporcu ile katılan takım, turnuvadan önemli derecelerle döndü. Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyon sporcuları belediyede ağırlayarak elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti.

Karatay Belediyespor Kulübü, ulusal şampiyonalarda önemli başarılar elde ederek Türkiye Şampiyonaları'nda Konya'yı başarıyla temsil ediyor.

İşitme engelliler güreş takımı madalyaları topladı

Karatay Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen İşitme Engelliler Rıza Keskin Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 12 sporcuyla katılarak büyük başarılar elde etti. Gençler Serbest Stil'de Muhittin Kolçak 125 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Mehmet Vural 60 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Takım halinde ise Gençler Serbest Stil'de Türkiye üçüncülüğü kazanıldı. Ayrıca Muhittin Kolçak, Gençler Grekoromen Stil'de 130 kilogramda ikinci oldu. Büyükler Serbest Stil kategorisinde ise Mustafa Dölek 57 kilogramda, Mehmet Dölek 65 kilogramda, Murat Mert İnan 86 kilogramda, Ömer Çek 97 kilogramda ve Cuma Sarıgül 125 kilogramda Türkiye beşincisi oldu. Büyükler Grekoromen Stil'de ise takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

Başkan Kılca, sporcuları ağırladı

Başarıların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyon güreşçileri ve Karatay Belediyespor Kulübü yöneticilerini makamında ağırladı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Kılca, Karataylı gençlerin ilçeyi gururla temsil ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bu başarılar bizleri son derece mutlu etti. Karatay'ın adını Türkiye genelinde başarıyla duyuruyorsunuz. Sporun en önemli unsurlarından biri altyapıdır. Karatay Belediyesi olarak bu noktaya büyük önem veriyoruz. Konyamıza ve Karatayımıza kazandırmak için çalıştığımız Karatay Spor Kompleksi'nin inşaatını bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde, 16 farklı branşa hitap edecek salonlar, yüzme havuzu ile kapalı ve açık spor alanları yer alacak. Özellikle güreş branşına özel modern bir salon da kompleksin içinde bulunacak. Hedefimiz, Karatay'dan milli takımlarımıza sporcular yetiştirmek, gençlerimizi spora yönlendirmek ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Bizler belediye olarak bu konuda elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takım olarak Türkiye üçüncüsü olan takımımızı kutluyorum. Hem milli takımda hem de özellikle olimpiyatlarda sizlerden büyük başarılar bekliyoruz."

Başkan Hasan Kılca, elde ettikleri başarılarla Karatay'ın gururu olan sporcuları ödüllendirerek, desteklerinin artarak süreceğini belirtti. - KONYA