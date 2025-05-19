Karatay Yaz Spor Okulları\'nda Kayıt Heyecanı Başlıyor

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda kayıt heyecanı başlıyor. Çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen spor okullarında, bu yıl da dopdolu bir program öğrencileri bekliyor.

Sporun birleştirici gücünü merkeze alan Karatay Yaz Spor okulları, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı, aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyalleşmelerine imkan tanımayı hedefliyor. Karatay Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, yaz tatillerini verimli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Okullarında kayıt heyecanı başlıyor. Yaz spor okullarına başvurular 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak, 30 Mayıs 2025 Cuma günü sona erecek. Kesin kayıtlar ise 10-15 2025 Haziran tarihleri arasında alınacak. Eğitimler ise 30 Haziran Pazartesi günü başlayarak 1 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru ve detaylı bilgi için; https://sporokullari.karatay.bel.tr/brans-detay/Cimnastik

Bu yaz sporun her rengi karatay'da

Karatay Yaz Spor Okulları'nda bu yıl da dolu dolu bir eğitim dönemi planlandı. Çocuklar; Voleybol, Cimnastik, Taekwondo, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme, Futbol, Tenis, Basketbol ve Okçuluk branşlarında eğitim alacak. Bu yıl Karatay Spor Okulları'nda toplam 3795 öğrenci eğitim alacak. Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitimler; 15 Temmuz Karatay Lisesi Spor Salonu, Karatay Belediyesi Ulubatlı Hasan Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Gençlik Merkezi (KTO Üniversitesi karşısı), MEGA Yüzme Havuzu, Nihat Gün Sahası, Mengene Halı Saha (Karatay Belediyesi 23 Nisan İHO karşısı), Karşehir Halı Saha, Erenler Halı Saha, Yeşil Beyaz Halı Saha, Yaşar Doğu İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu ve Karatay Tenis Kortu gibi 12 farklı tesiste gerçekleştirilecek.

Tüm yavrularımızı bekliyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Yaz Spor Okulları ile çocuklarımıza hem eğlenip hem öğrenebileceği, sporu seveceği ve yeni arkadaşlıklar kuracağı dopdolu bir yaz sunacaklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, tüm öğrencileri yaz spor okullarına davet ederek şu ifadeleri kullandı; "Karatay'ımızda yaz aylarını dolu dolu geçirmek isteyen evlatlarımız için spor okullarımızı yine büyük bir özenle hazırladık. Çocuklarımızın hem bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak hem de sporu sevdirmek istiyoruz. Her biri alanında uzman eğitmenlerimizle, güvenli ve keyifli bir ortamda eğitimler sunacağız. Tüm yavrularımızı Karatay Yaz Spor Okulları'na bekliyoruz." - KONYA