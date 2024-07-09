Karate Diamond Cup 2024 Tavşanlı'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Karate Diamond Cup 2024 Tavşanlı'da Gerçekleştirildi

Karate Diamond Cup 2024 Tavşanlı\'da Gerçekleştirildi

Karate Diamond Cup 2024, Tavşanlı ilçesinde düzenlendi. Turnuvaya Türkiye genelinden 35 ilden gelen 88 kulüp ve 1200 sporcu katıldı.

09.07.2024 13:28  Güncelleme: 13:33
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Karate dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Karate Diamond Cup 2024, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü'nün, Tavşanlı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği turnuva 3 gün sürdü.

Bu yılki turnuva, Türkiye genelinde 35 ilden gelen 88 kulübün toplam 1200 sporcusu ve yakınları ile 2 bin kişiyi ağırladı. Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü de bu prestijli organizasyonda mücadele eden kulüpler arasında yer aldı.

Karate Diamond Cup 2024 turnuvasını organize eden Karate Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve İstanbul'dan Barış Kılıç Karate Okulları antrenörü Barış Kılıç, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz da turnuvada yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karate Diamond Cup 2024 Tavşanlı'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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