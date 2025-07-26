Karate Premier Ligi Muş'ta Başladı - Son Dakika
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Karate Premier Ligi Muş'ta Başladı

Karate Premier Ligi Muş\'ta Başladı
26.07.2025 21:44
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Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı Muş'ta başladı, final Diyarbakır'da gerçekleşecek.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin dördüncü ayağı olan Erdoğan Bayram etabı Muş'ta başladı. Muş'ta iki gün sürecek olan Erdoğan Bayram Etabı'nın ardından Türkiye Karate Premier Ligi Diyarbakır'da final etabı ile tamamlanacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin dördüncü ayağı, Muş'ta "Erdoğan Bayram Etabı" adıyla başladı. İki gün sürecek olan organizasyona, Türkiye'nin 60'a yakın ilinden yaklaşık bin 500 sporcu, antrenör ve idareci katılım sağladı. Premier Lig, daha önce İstanbul, Manisa ve Zonguldak'ta düzenlenen etaplarını gerçekleştirilmiş oldu.

Muş'taki karşılaşmalar, sporcuların klasman puanı kazanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu etap sonrasında lig, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılacak olan finalle tamamlanacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, Muş'ta uzun yıllar sonra ilk kez bu büyüklükte bir spor organizasyonunun düzenlendiğini belirterek, "Muş ilimizde yıllardan sonra ilk defa bir organizasyonda buradayız. Yaklaşık bin 500'e yakın sporcu, antrenör ve idareci ile birlikte Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağını burada yapıyoruz" dedi.

Taşdemir, şu ana kadar İstanbul, Manisa, Zonguldak ve Muş'ta dört etabın tamamlandığını, beşinci ve son etabın ise Diyarbakır'da yapılacağını aktarırken, etkinliklerde başarılı olan sporcuların üst kategorilere yükseldiğini söyledi.

Federasyon Başkanı Taşdemir, açıklamasının devamında Türkiye genelindeki spor salonlarının kalitesine değinerek, "Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği bu spor salonlarında federasyonlarımızın, gençlerimizin spor yaptığını, müsabaka yaptığını görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Taşdemir, gittikleri her ilde modern ve donanımlı spor salonlarıyla karşılaştıklarını belirterek, Muş'taki salonun da bu standartları karşıladığını ifade etti. Diyarbakır'daki salonun da benzer kalitede olduğunu düşündüklerini ekledi.

Taşdemir, Muş etabında teknik olarak bir yeniliğe imza atıldığını ifade ederek, "Türkiye Karate Federasyonu, puanlama sisteminde Muş'ta ilk kez robot sistemi dediğimiz kumanda puanlama sistemi ile yaptık" sözlerini sarf etti. Kablosuz olarak gerçekleştirilen bu sistemin, dünyadaki karate federasyonlarında henüz resmi olarak kabul görmediğini, Türkiye'de ise ilk defa uygulandığını söyledi.

Bu sistemle müsabaka esnasındaki puanlamaların daha hızlı ve teknik hatalardan arındırılmış biçimde yapıldığı belirtildi.

Taşdemir, Premier Lig etaplarında dereceye giren sporcuların Ümit, Genç ve U21 kategorilerinde Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirerek, "Burada başarılı olan sporcularımız, Ümit Genç ve U21 Milli takımlarımızda ülkemizi temsil edecekler. Burada da en başarılı sporcularımız Ermenistan'da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası'na katılacaklar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, organizasyona ev sahipliği yapan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Valiliğine teşekkür edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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