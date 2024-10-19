Karatepe'den mücadele övgüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karatepe'den mücadele övgüsü

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Karatepe, topa sahip olma üstünlüğüne rağmen skora yansıtamadıklarını belirtti.

19.10.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, topa sahip olma yüzdesi yüksek bir takıma karşı üstünlük kurduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, oyuncularını sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Sezonun başından beri topa sahip olarak yaptığımız maçlardan birini oynadık. Belki gol yollarında biraz eksik kalıyoruz ama bunları da sağladığımız zaman puan tablosunda farklı bir noktaya geleceğiz. Gidişatımız ve oyundaki devamlılığımız iyi. Rakibimiz son 4 hafta yüzde 60 oranla topa sahip olarak oynayan bir takımdı. Bu maçta yüzde 62'lik topa sahip olma oranıyla rakibe büyük üstünlük sağladık. Takımın mücadelesi tatmin ediciydi, (oyuncularım) ellerinden geleni yaptı, sadece skora yansımadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal: "Yeni bir takım olarak istediğimiz oyunu tutturmakta zorlanıyoruz"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal ise her takımın birbirinden puan aldığı ve sürpriz sonuçların gerçekleştiği bir lig yaşandığını belirterek, "Bu ligde oyunu tutturmak ve yeni kurulmuş bir takım olarak arka arkaya tekrarlayabilmek birinci hedefimiz ama bunda oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Çalışıyoruz, analiz yapıyoruz ama oyuncuların tümünü doğru yönetmek ve ortaya koyacakları enerjiyi, oyunu tekrarlar hale getirmek zaman alıyor." diye konuştu.

Bugün kaybetmediklerini hatırlatan Yanal, "Gençlerbirliği en az gol yiyen ve gol atamayan takımlardan biriydi. Ligde sıralamaya baktığınızda da kaybeden takım sayısı çok değil. Her an, her şeyin olabileceği bir lig. Bir taraftan keyifli, bir taraftan da sorulması gereken sorular var. Türkiye'deki tüm ligler için söylüyorum; oyun kalitesini öncelikli hale getiren bir kültür, anlayış her geçen gün biraz daha futbolumuzdan uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Ersun Yanal, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatepe'den mücadele övgüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 05:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Karatepe'den mücadele övgüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.