Karatepe'den mücadele övgüsü

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, topa sahip olma yüzdesi yüksek bir takıma karşı üstünlük kurduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, oyuncularını sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Sezonun başından beri topa sahip olarak yaptığımız maçlardan birini oynadık. Belki gol yollarında biraz eksik kalıyoruz ama bunları da sağladığımız zaman puan tablosunda farklı bir noktaya geleceğiz. Gidişatımız ve oyundaki devamlılığımız iyi. Rakibimiz son 4 hafta yüzde 60 oranla topa sahip olarak oynayan bir takımdı. Bu maçta yüzde 62'lik topa sahip olma oranıyla rakibe büyük üstünlük sağladık. Takımın mücadelesi tatmin ediciydi, (oyuncularım) ellerinden geleni yaptı, sadece skora yansımadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal: "Yeni bir takım olarak istediğimiz oyunu tutturmakta zorlanıyoruz"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal ise her takımın birbirinden puan aldığı ve sürpriz sonuçların gerçekleştiği bir lig yaşandığını belirterek, "Bu ligde oyunu tutturmak ve yeni kurulmuş bir takım olarak arka arkaya tekrarlayabilmek birinci hedefimiz ama bunda oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Çalışıyoruz, analiz yapıyoruz ama oyuncuların tümünü doğru yönetmek ve ortaya koyacakları enerjiyi, oyunu tekrarlar hale getirmek zaman alıyor." diye konuştu.

Bugün kaybetmediklerini hatırlatan Yanal, "Gençlerbirliği en az gol yiyen ve gol atamayan takımlardan biriydi. Ligde sıralamaya baktığınızda da kaybeden takım sayısı çok değil. Her an, her şeyin olabileceği bir lig. Bir taraftan keyifli, bir taraftan da sorulması gereken sorular var. Türkiye'deki tüm ligler için söylüyorum; oyun kalitesini öncelikli hale getiren bir kültür, anlayış her geçen gün biraz daha futbolumuzdan uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.