Karaurgan'da Güreş Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Karaurgan'da Güreş Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Karaurgan\'da Güreş Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti
08.06.2026 12:28
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Kars'ın Karaurgan köyünde 111. Karakucak Güreş Şenlikleri düzenlendi, başpehlivan Yunus Emre Yıldız oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde 111. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri düzenlendi.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, iş insanları, Karaurgan ve çevre köy muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kulüplerden 250 sporcu katıldı.

Sporcuların kategorilerinde kıyasıya mücadele verdiği şenlikte, bu sene de başpehlivan Yunus Emre Yıldız oldu.

Kategorilerinde birinci olan güreşçiler, güreş alanında dolaşarak vatandaşlardan harçlık aldı.

Güreş ağalığına ise AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın seçildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, organizasyonda emeği geçenlere, katılımcılara ve sporculara teşekkür etti.

Eski güreşçi ve güreş hakemi 70 yaşındaki Arif Bingöl ise etkinlikte güreşin eski kimliğine kavuştuğunu gördüklerini belirterek, "Devletin milletin el ele olduğu bir yerdeyiz, herkese teşekkürler." dedi.

Organizasyon komitesinden Cihan Yılmaz da geniş bir katılımla organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sağlıklı bir şekilde güreşlerimizi yaptık. Bu güreşler Kars'ın, Sarıkamış'ın en önemli kültürel değerlerinden biridir. Tüm katılımcılara, güreşçilere başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Başpehlivan Yunus Emre Yıldız ise güzel bir ortamda güreşlerin yapıldığını anlatarak, "Çok şükür bu senede alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bir sonraki sene de burada olmak isterim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu organizasyonlar bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karaurgan'da Güreş Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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