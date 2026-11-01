Kargı'da 500 pehlivanın katıldığı yağlı güreşlerde başpehlivan Erkan Taş oldu

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan Erkan Taş oldu.

Kargı Belediyesince Asırlık Kargı Panayırı kapsamında Kargı Çayır Alanı'nda düzenlenen güreşlere Türkiye'nin farklı illerinden 500 pehlivan katıldı.

Organizasyonda başpehlivanlık müsabakalarında Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

Final müsabakasında rakibini alt eden Erkan Taş, başpehlivan oldu. Turnuvada Bekir Eryücel üçüncü, Mustafa Taş da dördüncülük elde etti.

Güreş ağalığı ihalesine 6 milyon 519 bin lira teklif veren Kerem Tokmak, üçüncü kez seçildi.

Kargı Güreş Koordinatörü Kazım Karabıyık, AA muhabirine, Kargı Yağlı Güreşleri'nin asırlık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Güreşlere çevre il ve ilçelerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karabıyık, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rövanşı" gördükleri organizasyona katılan güreşçilere teşekkür etti.