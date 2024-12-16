Karim Benzema, Real Madrid'e geri dönüyor - Son Dakika
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Karim Benzema, Real Madrid'e geri dönüyor

Karim Benzema, Real Madrid\'e geri dönüyor

Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da 2025'in mayıs ayında emekli olacak ve eski kulübü Real Madrid'e kulüp elçisi olarak geri dönecek. Benzema'nın İspanyol devini Suudi Arabistan'da temsil etmesi ve sponsorluk anlamında ekonomik bir pazar oluşturması bekleniyor.

16.12.2024 16:55
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen Fransız Yıldız Karim Benzema, futbol kariyeri ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

ERKEN EMEKLİ OLACAK

Relevo'da yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcü, 2025'in mayıs ayında futbolu bırakma kararı aldı. Benzema'nın takımı Al-Ittihad 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da emekliliğini öne çekeceği belirtildi.

REAL MADRID'E DÖNECEK

Karim Benzema, futbolu bıraktıktan sonra ise kulüp elçisi olarak efsanesi olduğu eski takibi Real Madrid'e geri dönecek. Başkan Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkisi bulunan Benzema, kulübü Arabistan'da tanıtacak ve özellikle sponsorluklar üzerinden İspanyol devine ekonomik bir pazar oluşturacak.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, 2023 yazında imza attığı Al-Ittihad'da 44 maça çıktı. Benzema, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldızın Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Karim Benzema, Real Madrid'e geri dönüyor - Son Dakika

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