Gökhan Töre, Adana Demirspor'a aylık 6 bin 471 TL kazanacak! Yüksek maaş alması için tek şart sunuldu

Yeni Malatyaspor forması giyerken, kendi cebinden 4 milyon TL ödeyerek Beşiktaş'a geri dönen Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımda bir türlü istediğini bulamamıştı. Adana Demirspor'un yolunu tutan yerli futbolcu, Akdeniz ekibiyle çok dikkat çeken bir sözleşmeye imza attı. Gökhan Töre'nin mavi şimşeklerden aylık 6 bin 471 TL kazanacağı öğrenildi.

BAŞKAN İDDİAYI DOĞRULADI

Daha önce Hamburg, Rubin Kazan, West Ham United, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş kulüp formalarını terleten Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı ekipten sonra ki adresi Adana Demirspor oldu. Deneyimli futbolcunun, formuna yeniden kavuşup, eski günlerine geri dönmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ve mavi-beyazlı kulüp ile ''6 bin 471 TL" karşılığı anlaştığı ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre Kulüp Başkanı Murat Sancak, bu iddiayı doğruladı.

GELİRİ YÜZDE 98.27 DÜŞTÜ

Adana Demirspor'dan 6 bin 471 TL ücret alacak Gökhan Töre daha önce Beşiktaş'tan aylık 375 bin TL garanti maaş kazanıyordu. Böylelikle kazancında büyük bir düşüş yaşanan Töre'nin geliri yüzde 98.27 erimiş oldu. Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak. Performansa dayalı ücret sistemiyle birlikte Gökhan Töre'nin hem iyi form tutması hem de takıma daha fazla katkı sunması için böyle özel bir anlaşmaya gidildiği öğrenildi.