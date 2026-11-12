Karma Tekvando Milli Takımı Dakar 2026'da Ürdün'e finalde 2-0 yenilip gümüş madalya aldı - Son Dakika
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Karma Tekvando Milli Takımı Dakar 2026'da Ürdün'e finalde 2-0 yenilip gümüş madalya aldı

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Tekvando Karma Milli Takımı, Dakar'daki oyunların finalinde Ürdün'e 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Genç takım çeyrek finalde Meksika'yı, yarı finalde Almanya'yı 2-0 yenmişti; Türkiye'nin madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronzla 8'e yükseldi.

Tekvando Karma Milli Takımı, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda Ayşe Işık, Cansu Şeyhoğlu, İbrahim Efe Düzel ve Ercan Berk İmamoğlu'ndan oluşan genç karma milli takımı, çeyrek finalde Meksika'yı, yarı finalde ise Almanya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Ürdün ile karşılaşan milli takım, rakibine 2-0 mağlup oldu ve oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.

Kaynak: AA
TürkiyeAlmanyaSonoraGümüşÜrdünSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karma Tekvando Milli Takımı Dakar 2026'da Ürdün'e finalde 2-0 yenilip gümüş madalya aldı - Son Dakika
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