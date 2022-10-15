Kars spor haberleri... Kars 36 Spor Palandöken'i bekliyor

Kars 36 Spor Palandöken Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta mücadele eden Kars 36 Spor Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde yaptığı antrenman Palandöken Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Palandöken karşılaşmasından mutlak suretle galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, "Palandöken maçı hazırlıklarımızı tamamladık. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçların telafisi olmaz. Biz 3 puan için şartlandık. Sporcularımda bunun bilincinde, ben buradan taraftarlarımıza da çağrıda bulunuyorum. Yarın bizi sahada yalnız bırakmasınlar" dedi.

Öte yandan 16 Ekim 2022 Pazar günü Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak Kars 36 Spor, Palandöken Belediye Spor karşılaşmasını Bedirhan Yiğitbaş, yönetecek. Yiğitbaş'ın yardımcılıklarını ise Berkay Diniz ve İsa Polat yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Gürkan Gür, karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. - KARS